Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові: що обговорювали

Під час засідання були заслухані доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові.

Про це він повідомив в Telegram.

Основними темами обговорення стали ситуація на фронті та обстановка на ключових напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському та Сумському.

Також обговорили перебіг операції в Курській області.

Окрім цього, президент Зеленський та військові керівники підготувалися до важливої зустрічі української та американської делегацій, яка відбудеться завтра в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, за словами Зеленського, одним із перших кроків для закінчення війни має бути звільнення всіх полонених українців, які утримуються в неволі росіянами.

Читайте також: