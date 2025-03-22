Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові: що обговорювали

Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові. / Фото: Associated Press

Під час засідання були заслухані доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові.

Про це він повідомив в Telegram.

Основними темами обговорення стали ситуація на фронті та обстановка на ключових напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському та Сумському.

Також обговорили перебіг операції в Курській області.

Окрім цього, президент Зеленський та військові керівники підготувалися до важливої зустрічі української та американської делегацій, яка відбудеться завтра в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, за словами Зеленського, одним із перших кроків для закінчення війни має бути звільнення всіх полонених українців, які утримуються в неволі росіянами.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація