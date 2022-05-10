Зеленський провів зустріч в Києві з очільниками МЗС Німеччини та Нідерландів: відео

Зеленський провів зустріч в Києві з очільниками МЗС Німеччини та Нідерландів: відео

Сьогодні, 10 травня, президент Володимир Зеленський, а також очільник МЗС України Дмитро Кулеба провели зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок і міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою.

Під час зустрічі із очільниками МЗС Німеччини та Нідерландів Володимир Зеленський висловив вдячність за підтримку України з боку їхніх країн.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента України і назвали цю зустріч змістовною.

"Я думаю, спільними силами ми можемо перемогти. Перемогти - це повернення Україні всіх прав та свобод наших громадян, наші території", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, до України у вівторок, 10 травня, приїхала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Під час свого візиту до столиці очільниця німецького МЗС відвідала звільнена місто Буча на Київщині, поспілкувалась із місцевими жителями, а також оголосила про відновлення роботи німецького посольства у Києві, які було закрите від початку повномасштабної війни РФ проти України.

Також сьогодні на Київщину з робочим візитом прибув міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Вопке Гукстра. Він побував в Ірпені, де оглянув один із житлових секторів міста, що зруйнували російські війська. Напередодні до Ірпеня приїздили генсекретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич та канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

Читайте також: