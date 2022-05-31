Зеленський проводить зустріч з президенткою Словаччини: фото

Президент Володимир Зеленський 31 травня в Києві проводить зустріч з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Зеленський наголосив, що Україну та Словаччину об’єднують спільні цінності.

Про це президент написав у Мережі, опублікувавши спільні фото.

"Сьогодні зустрічаюся з Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. Наші країни об'єднують спільні цінності. Дякую за потужну підтримку й солідарність з українським народом", – йдеться у повідомленні глави держави.

Фото: Офіс президента України

Фото: Офіс президента України

Нагадаємо, 31 травня в межах візиту до України Чапутова побувала в Ірпені та Бородянці. Вона повідомила, що на власні очі побачила наслідки руйнувань, які скоїли в Україні російські солдати.

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