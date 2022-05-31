Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський проводить зустріч з президенткою Словаччини: фото

Дата публікації
Перегляди
476
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський проводить зустріч з президенткою Словаччини: фото

Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський 31 травня в Києві проводить зустріч з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Зеленський наголосив, що Україну та Словаччину об’єднують спільні цінності.

Про це президент написав у Мережі, опублікувавши спільні фото.

"Сьогодні зустрічаюся з Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. Наші країни об'єднують спільні цінності. Дякую за потужну підтримку й солідарність з українським народом", – йдеться у повідомленні глави держави.

© Офіс президента України
Фото: Офіс президента України
© Офіс президента України
Фото: Офіс президента України

Нагадаємо, 31 травня в межах візиту до України Чапутова побувала в Ірпені та Бородянці. Вона повідомила, що на власні очі побачила наслідки руйнувань, які скоїли в Україні російські солдати. 

Європа може дати Україні кошти на відновлення природи після війни - міністр Стрілець в ТСН

Європа може дати Україні кошти на відновлення природи після війни - міністр Стрілець в ТСН

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація