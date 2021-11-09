Зеленський "проїхався" у новому потягу "УЗ" за місцем машиніста і поділився враженнями (відео)

Зеленський "проїхався" у новому потягу "УЗ" за місцем машиніста і поділився враженнями (відео)

Зеленського у новому потязі посадили за кермо машиніста.

Президент України Володимир Зеленський під час інспекції залізничного вокзалу у Києві 9 листопада спробував себе у ролі машиніста потяга. Главу державу посадили за місце кермувальника, де йому розповіли про можливості нових поїздів.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента на сторінці у Facebook .

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Так, глава держави у межах програми "Велике будівництво" відвідав захід "Нова залізниця". Разом із Зеленським перевіряли поїзд заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, прем'єр Денис Шмигаль, міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Під час інспекції Зеленському запропонували посидіти на місці машиніста. На що президент відповів, жартуючи: "Можемо швидко їхати. Нічого?". Його також ознайомили з інформацією щодо використання нових потягів на нових маршрутах.

"Ну, здорово, класно", - коментував президент.

Після цього Зеленському показали плацкарт першого та другого класу. Сівши до крісла у вагоні, президент сказав, що "зручно".

Нагадаємо, президент Зеленський розповів, про що мріє після роботи та чого просить у молитві до Господа.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що любить снідати яєчнею з овочами, але найсмачніший сніданок для нього — хліб з маслом і сиром, чай з лимоном і кава. Водночас, президент відмовився від цукру, бо гладшає від нього і відчуває навантаження на серце.

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