Зеленський: Путін – неадекватна людина і хоче знищити українців

Президент пояснив, що у Росії зараз немає спроможності окупувати українські порти, тому окупанти хочуть їх просто знищити.

Російський диктатор Володимир Путін абсолютно неадекватний і це підтвержують його дії. Зокрема, недавнє блокування зернового коридору у Чорному морі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильському мовнику Globo.

Президент наголосив, що через нестачу продовольства після блокування зернового коридору у деяких країнах світу може виникнути голод і соціальний хаос. Натомість Росія, користуючись цим, збільшує ціну на своє продовольство і заробляє "гроші на крові".

"Він (Путін - Ред.) – людина, яка не поважає міжнародне право. Він – справді неадекватна сьогодні людина. Зі своїм оточенням, у якому люди заробляють великі гроші на таких ось блокуваннях. Дуже прагматичне коло людей, яке в цьому живе, і поки йде війна, вони заробляють великі гроші", – заявив Зеленський.

Глава держави нагадав, що російська армія обстрілює українські порти, які зовсім не є військовими цілями.

"Чи це адекватно, що людина стріляє по портах? Він (Путін – ред.) не може окупувати ці порти. Тобто це не воєнні дії. Це навіть не про війну. Тобто він не може висадитися в нас в портах. Неможливо. У нього немає спроможності. Ми просто потопимо весь його флот, якщо він підійде до нас близько. І він це прекрасно знає і орієнтується. Він стріляє по Одесі, по портах і по історичному центру, зруйнував церкву… І тут ви повинні відповісти собі на запитання "для чого?". Це не про зерно. Це тероризм, терористичний акт, тероризувати населення", – пояснив Зеленський.

Він додав, що Путін – неадекватна людина. За словами президента, Путін радикально налаштований на знищення українців. І диктатор не зупиниться на Україні, попередив Зеленський.

Нагадаємо, 17 липня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія виходить із "зернової угоди".

Після цього Росія посили обстріли півдня України. 23 липня стався найбільший за час повномасштабного вторгнення Одеси. Окупанти випустили по місту щонайменше п'ять видів ракет, внаслідок чого спершу було відомо про одного загиблого та 19 постраждалих. Окупанти завдали руйнувань портовій інфраструктурі, житловим будинкам, пам’яткам архітектури, історичному центру міста та Спасо-Преображенському кафедральному собору УПЦ МП.