Зеленський радить Трампу подивитися на війну в Україні без "рожевих окулярів"

Про це український президент сказав в інтерв'ю CNN, відповідаючи на запитання журналіста про те, що б він сказав Трампу, який підтримав і назвав "геніальними" дії глави Кремля до повномасштабного вторгнення в Україну, щоб допомогти колишньому лідеру США зрозуміти Путіна таким, яким його бачить Україна та решта світу.

"Він (Трамп - Ред.) мав дані розвідки, щоб створити психологічний профіль (Путіна - Ред.), і тому на цій посаді повинен був розуміти, хто такий Путін, що він намагається зробити, та які чинитиме кроки, щоб цього досягти. Я вважаю, що йому потрібно дивитися на це не тільки з точки зору, що це загроза для України. Що ж, Україна в його очах надто далека, але ця війна не має такої відстані, яку б не могла охопити. Тому я вважаю, що йому потрібно дивитися на ситуацію без "рожевих окулярів", - сказав Зеленський.

Також український президент висловив думку, що така позиція, ймовірно, була вигідна Трампу для проведення внутрішньої політики, щоб показати, що він "готовий для пошуку шляхів до діалогу та порозуміння з президентом Росії".

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп перед повномасштабним вторгненням РФ до України назвав геніальним визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності "Донецької та Луганської республік".

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