Зеленський раптово звільнив уповноваженого АМКУ Сандигу: яка причина

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету Максима Сандигу лише за кілька днів після призначення.

Про це свідчить датований 22 грудня указ Зеленського на сайті глави держави.

"Звільнити Сандигу Максима Вікторовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", – йдеться в тексті указу.

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Зауважимо, що загадану посаду Сандига обійняв лише 18 грудня, тобто за чотири дні до звільнення.

Водночас 22 грудня іншим своїм указом Зеленський призначив Сандигу заступником голови АМКУ-державним уповноваженим.

"Призначити Сандигу Максима Вікторовича заступником Голови Антимонопольного комітету України-державним уповноваженим", – вказано в документі.

До слова, 20 грудня Зеленський призначив на посаду представника президента у Верховній Раді депутатку Галину Михайлюк. Раніше цю посаду обіймав нардеп Федір Веніславський.

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