Зеленський різко відповів кандидату у президенти Польщі, який "не бачить Україну у ЄС і НАТО"

Зеленський застеріг Навроцького – може статися так, що йому доведеться взяти в руки зброю, щоб захищати Польщу разом зі співвітчизниками.

Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на заяву кандидата у президенти Польщі від партії "Право і справедливість" Кароля Навроцького. Той сказав, що не бачить Україну у Євросоюзі і НАТО, допоки держава не вирішить питання Волинської трагедії.

Свій коментар Зеленський озвучив у інтерв’ю польським ЗМІ.

Зеленський сказав, що якщо Україна не стане членом ЄС та НАТО, зростає ризик, що російська армія опиниться на кордоні з Польщею. У такому разі полякам, зокрема Навроцькому, доведеться захищати свою країну.

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Президент України наголосив, що членство у ЄС і НАТО є критично важливим для безпеки не лише його держави, але й сусідніх країн, зокрема Польщі.

"Якщо України не буде в цих союзах, це означає, що вона залишиться сам на сам із Російською Федерацією", ‒ зазначив Зеленський.

За його словами, якщо України не буде у міжнародних союзах, Польща сама опиниться перед серйозною загрозою. Глава держави звернувся до Навроцького із застереженням.

"Якщо Польща не бачить нас у цих союзах, тоді пану Навроцькому вже потрібно йти тренуватися. Може статися так, що йому доведеться взяти в руки зброю, щоб захищати свою країну разом зі своїми співвітчизниками. Бо якщо України ніде не буде, то ризик [війни в Польщі] буде дуже високим. Тоді Росія буде одразу після України на кордоні з Польщею і тоді [пан Навроцький] матиме не політичну конкуренцію, а боротиметься за своє життя", – висловився Зеленський.

До слова, чинний президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що дедалі більше очільників держав-членів НАТО схиляються до запрошення України до Альянсу.

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