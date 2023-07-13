Зеленський розкритикував НАТО за невизначеність: реакція Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував критику НАТО українського колеги Володимира Зеленського через нерішучість Альянсу щодо України. На думку французького лідера, НАТО має більше допомагати Києву.

Про це Макрон висловився під час саміту у Вільнюсі, пише "Голос Америки".

"Це справедливо для українського президента - вимагати. Він перебуває в центрі війни, захищаючи суверенітет своєї країни, своїх людей. Ми повинні стояти поруч із міжнародними цінностями, захищаючи Європу", - заявив французький президент.

За його словами, багато країн підтримують Україну і застосовують санкції проти країни-агресорки Російської Федерації, а також прагнуть уникнути ескалації та розширення війни.

Макрон пообіцяв продовжувати "бути поруч" з Україною, навіть якщо війна буде "війною на виснаження".

"Час зараз грає на руку Україні, тому що Росія показала перші ознаки розколу", - наголосив президент Франції.

Критика Зеленського НАТО

Президент України Володимир Зеленський розкритикував Альянс за нерішучість щодо України. За його словами, на саміті обговорюються формулювання без України.

"Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті", - наголосив український лідер.

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