Зеленський розкрив плани США щодо завершення гарячої стадії війни в Україні

Сполучені Штати націлені на мир до кінця року, але Україна має отримати підтримку, аби це стало можливим.

США прагнуть завершити гарячу стадію війни у 2025 році, але без допомоги Україні це буде складніше.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

"Що стосується війни в цілому? Я вважаю, що Сполучні Штати Америки будуть робити все, щоб гаряча стадія війни закінчилася в цьому році. Я вважаю, що це їх ціль і вони будуть все робити для цього. І тому я кажу, що робити все для цього, не допомагаючи нам, це трішечки інший формат. Це те, з чого я почав. Мир через силу, але в напрямку Росії, а не в іншому напрямку. Ось приблизно так", - розповів він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський вважає нереальними заяви про завершення війни в Україні уже цього тижня.

Окрім того, держсекретар США Марко Рубіо закликав держави-члени ООН підтримати резолюцію Вашингтона щодо України, яка, на його думку, може стати імпульсом для припинення війни. США внесли до Генасамблеї ООН "історичний" документ, який, за словами Рубіо, здатен змінити ситуацію.

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