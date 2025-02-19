The Guardian назвав можливу причину різких заяв Трампа

Трамп заявив, що став більш впевненим у угоді про припинення війни після переговорів між США та Росією

Президент Дональд Трамп 18 лютого різко заявив, що він "розчарований" скаргами українського лідера на те, що його не включили в перемовини між США та Росією щодо припинення війни в Україні.

Про це пише The Guardian.

Трамп щокрема сказав, що став більш впевненим у угоді про припинення війни після переговорів між США та Росією, заявивши, що Україна могла б "укласти угоду", щоб запобігти війні.

"Я дуже розчарований, я чув, що вони засмучені тим, що не мають місця (на переговорах)", – сказав Трамп журналістам на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді, коли його запитали про реакцію України.

Президент США сказав, що "напівсирий" перемовник міг би домогтися врегулювання багато років тому "без втрати великої кількості земель".

"Сьогодні я почув: "О, ну нас не запросили". Ну, ви там вже три роки... Вам не варто було цього починати. Ви могли б укласти угоду", – сказав він.

Виступаючи у Флориді у вівторок увечері, Трамп посилив тиск на Зеленського, наголошуючи на проведенні вибори, що є повторенням однієї з ключових вимог Москви.

Президент США також припустив, що може зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним до кінця місяця, оскільки Вашингтон переглядає свою позицію щодо Росії, і ця зміна стривожила європейських лідерів.

Раніше у вівторок Зеленський розкритикував переговори між США та Росією за виключення з них Києва, заявивши, що зусилля щодо припинення війни мають бути "справедливими" і включати європейські країни, одночасно відклавши свою власну поїздку до Саудівської Аравії, де проходили переговори між США та Росією.

Переговори "ведуться між представниками Росії та представниками Сполучених Штатів Америки. Про Україну — знову про Україну — і без України", — сказав він.

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Коментарі українського президента, мабуть, розлютили Трампа, який потім розпочав серію атак на Зеленського, який очолював боротьбу Києва проти вторгнення Росії у лютому 2022 року, пише видання.

На запитання про те, чи США підтримають вимоги Росії змусити Зеленського провести нові вибори в рамках будь-якої угоди, Трамп сказав: "Вони хочуть місце за столом, але можна сказати... хіба народ України не має права голосу"

"У нас ситуація, коли в Україні не було виборів, коли в Україні по суті військовий стан, коли рейтинг схвалення лідера України — я ненавиджу це говорити, але він упав до 4% — і коли країну рознесли вщент. Більшість міст зруйновані. Будівлі зруйновані. Це схоже на величезне знесення будівель".

В інтерв'ю німецькому громадському телеканалу ARD, яке вийшло в ефір у вівторок, Зеленський пояснив:

"Я президент України, бо за мене проголосувало 73% людей. І сьогодні я президент, бо більшість у моїй країні підтримує мене. Я патріот, як і люди, котрі захищають нашу країну. Звісно, Росія хоче мене позбутися. Можливо, вже не фізично, як на початку війни, а політично. І це абсолютно зрозуміло, оскільки я дуже незручна людина, незручна для Путіна".

Зеленського було обрано у 2019 році на п'ятирічний термін, але він залишився на своїй посаді, оскільки в Україні все ще діє воєнний стан.

Шон Севетт, який обіймав посаду прес-секретаря Ради національної безпеки Білого дому за тодішнього президента Джо Байдена, написав у своєму повідомленні в соціальних мережах:

"Схоже, Трамп купився на пропагандистський гачок Путіна. Нагадування, якого ніхто не потребує: Путін розпочав війну, вторгнувшись в Україну без жодної причини, і його війська вчинили військові злочини проти українського народу. Росія є стороною, яка відповідає за продовження цієї війни".

Європейські дипломати дедалі більше занепокоєні тим, що Трамп може зробити надмірні поступки Росії у спробі укласти угоду щодо України, яку він обіцяв ще до офіційного повернення на посаду президента. Водночас сам Трамп наполягає, що його єдина мета – встановлення миру та припинення найбільшої сухопутної війни в Європі з часів Другої світової війни.

Трамп заявив, що після переговорів став "набагато впевненішим" у можливості досягти домовленостей. "Вони були дуже хорошими. Росія хоче щось зробити. Вони хочуть зупинити дике варварство", – сказав він.

Президент США також висловив підтримку ідеї залучення європейських миротворців в Україну в разі укладення угоди про припинення війни. "Якщо вони хочуть це зробити, це чудово, я цілком за", – зазначив Трамп. Він також додав, що знає про готовність Франції взяти участь у такій місії, назвавши це "красивим жестом", а також натякнув на аналогічні наміри Великої Британії. Водночас США, за його словами, не будуть брати безпосередньої участі, оскільки "ми дуже далеко".

Тим часом, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не прийме жодних миротворчих сил НАТО в Україні в рамках можливої угоди.

Трамп викликав глобальний резонанс, коли оголосив, що провів телефонну розмову з Путіним і що обидва лідери погодилися розпочати мирні переговори. Вони також планують особисті зустрічі у Москві та Вашингтоні.

Пізніше президент США заявив, що перша зустріч, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії, але точна дата поки що не визначена. На запитання журналістів про те, чи зустрінеться він із Путіним до кінця місяця, Трамп відповів: "Ймовірно".

У відповідь європейські дипломати закликали Вашингтон не ставати на бік Москви. Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кадрі Симсон написала у Twitter:

"Разом із європейськими міністрами закордонних справ я говорила з [державним секретарем США Марко Рубіо] після його переговорів в Ер-Ріяді. Росія намагатиметься розділити нас. Давайте не потрапимо в їхні пастки. Працюючи разом із США, ми зможемо досягти справедливого та міцного миру — на умовах України".

Нагадаємо, США та держава-агресорка РФ розробили триступеневий мирний план, який серед іншого передбачає проведення виборів в Україні.