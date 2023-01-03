Зеленський розмовляв з прем’єр-міністрами Нідерландів та Британії: "Обговорили наближення перемоги вже цьогоріч"

Глава держави обговорив з лідерами Нідерландів та Великої Британії ситуацію на фронті та наближення перемоги України вже цьогоріч.

Про це Зеленський розповів у своєму телеграмі.

Так, прем’єр-міністру Нідерландів Марку Рютте президент розповів про ризик ескалації на фронті та потенційні виклики. Крім того, під час розмови йшлося про оборонні потреби України для "адекватного реагування на російське вторгнення".

"Розраховуємо на конкретні кроки партнерів задля максимального підсилення України на найближчому "Рамштайні", - зауважив Зеленський.

Своєю чергою, з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком Зеленський обговорив подальше оборонне співробітництво.

"Погодились активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч. Уже маємо для цього конкретні рішення", - сказав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 3 січня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники засідання Ставки також обговорили питання забезпечення Сил оборони України озброєнням та боєприпасами.

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