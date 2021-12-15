Зеленський розпочав переговори з новим канцлером Німеччини Шольцем: чекають на Макрона

Від українського сторони участь у зустрічі беруть також керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
У середу, 15 грудня, президент Володимир Зеленський розпочав переговори з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Про це розповів речник Зеленського Сергій Никифоров.
Від українського сторони участь у зустрічі беруть також керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Згодом до них приєднається президент Франції Еммануель Макрон. У ЗМІ пишуть, що перемовинах Зеленського, Шольца і Макрона йтиметься про реалізацію Мінських угод.
Нагадаємо, 14 грудня президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін провели телефонну розмову, зокрема, обговорили ситуацію поблизу українських кордонів.
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