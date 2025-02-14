Зеленський розпочав зустріч із віцепрезидентом США Венсом: про що будуть говорити

Очікується, що деталі перемовин стануть відомі пізніше.

Президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс розпочали зустріч на Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

За його словами, деталі переговорів поки що не розголошуються, але, ймовірно, вони стосуватимуться глобальної безпеки, військових загроз та підтримку України в умовах війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним лише тоді, коли господар Кремля буде готовий підписати угоду про завершення війни.

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