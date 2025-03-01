Зеленський розпочав зустріч з британським прем'єром Стармером: перші заяви

Дорогою до резиденції британського прем'єр-міністра, де відбуваються двосторонні переговори, лідери двох країн показово обіймали одне одного.

У суботу, 1 березня, президент України Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт у Лондоні для двосторонніх переговорів з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Про це повідомляє Sky News.

Кір Стармер запевнив українського президента, що він має "повну підтримку у всьому Сполученому Королівстві".

"Ми підтримуємо Україну стільки, скільки це може знадобитися", - пообіцяв очільник британського уряду.

Британський прем'єр додав, що Сполучене Королівство має непохитну рішучість досягти "того, чого ми обидва хочемо досягти, а саме... міцного миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці".

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Президент Зеленський сказав, що Україна розраховує на цю підтримку, та висловив вдячність Великій Британії.

Як повідомляє видання, Кір Стармер навмисне вийшов на вулицю, щоб привітати Володимира Зеленського.

Дорогою до резиденції прем’єр-міністра на Даунінг-стріт,10, де відбуватимуться двосторонні переговори, лідери двох країн показово обіймали одне одного.

“Кір Стармер тримав ці обійми протягом деякого часу, щоб переконатися, що ніхто не може сумніватися в тому, яку сторону він обрав у цьому конфлікті, незалежно від поглядів президента та віце-президента США”, - повідомляє Sky News.

Перед початком переговорів Володимир Зеленський згадав про історичний документ, укладений з Великою Британією, угоду про сторічне партнерство.

“Ми на вас розраховуємо. І ми щасливі, що маємо таких партнерів і таких друзів”, - сказав він.

Зустріч Зеленського і Стармера / Фото: Associated Press

Голова британського уряду також вчергове заявив про підтримку суверенітету та територіальної цілісність України.

Зеленський подякував Стармеру та його команді, а також Його Величності королю Чарльзу за готовність зустрітися завтра.

Після короткого вітального слова лідерів держав журналістів попросили покинути приміщення і сторони розпочали двосторонні переговори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Білому домі посперечався із американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що той виявляє неповагу до США.

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