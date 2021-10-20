Зеленський розповів черкащанам, що нового за програмою "Велике будівництво" створять в області

Зеленський розповів черкащанам, що нового за програмою "Велике будівництво" створять в області

На Черкащині наступного року почнеться будівництво Льодової арени та нового потужного спортивного комплексу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Черкаську область 20 жовтня.

Він розповів, що у планах "Великого будівництва" - розвиток спортивної інфраструктури: "Є наша програма - це великі спортивні унікальні мультикомплекси. Один із них буде побудований у Черкаській області, ще кілька басейнів. Окремо буде побудовано Льодову арену. Це все програми, які розпочнуться наступного року".

Деякі спортивні об’єкти "Великого будівництва" з’являться вже цьогоріч. Зокрема, у Золотоноші при місцевому ліцеї відкрили критий басейн, пристосований для занять людей з інвалідністю.

Сайт президента України

Сайт президента України

Крім того, за програмою "Велика реставрація" планують відновити 3 замки. Вони вже внесені до програми.

Президент разом із першою леді Оленою Зеленською відвідав культурний центр "Шевченко HUB" у Каневі, який після 36 років очікування відкрили цього літа за програмою "Велике будівництво".

Володимир Зеленський повідомив журналістам, що в Каневі також проведуть реконструкцію центра міста, документи вже готуються. Планують і відкриття у 2022 році школи з басейном і спортивними майданчиками.

Сайт президента України

Сайт президента України

"Велике будівництво" доріг також продовжать. До кінця року на Черкащині мають відновити близько 250 км доріг.

"Я думаю, що ще пару років - і ми завершимо всі головні дороги в Черкаській області. Вважаю, що тут все є. Люди є, руки є, унікальні місця та історія є. Потрібно все це привести до нормального якісного вигляду", - додав Володимир Зеленський.

Як повідомлялось, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Тульчині Вінницької області ремонтують палацовий комплекс Потоцьких.

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