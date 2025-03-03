Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський розповів, чи готова Україна до викликів у разі відсутності допомоги США

Зеленський розповів, чи готова Україна до викликів у разі відсутності допомоги США

Президент України Володимир Зеленський вважає, що не слід готувати РФ до тих чи інших деталей / Фото: Офіс президента України

Президент України заявив, що на допомогу США слід подивитися під іншим кутом.

Ми готові до різних сценаріїв у випадку відсутності допомоги США. 

Про це президент України Володимир Зеленський 2 березня 2025 року сказав в інтерв’ю представникам іноземних ЗМІ під час візиту до Великої Британії. 

"Передусім ми і так реалісти. І ми точно не депресивні реалісти. Тому що ми адекватні, бо, якщо ви втрачаєте адекватність, ви втратите все і на полі бою, і не на полі бою, і інституційно, і фінансово, і економічно", — зауважив він. 

"Я хочу, щоб ми на допомогу США подивилася трішки під іншим кутом. Недопомога США - це зміна всього, всієї структури безпеки у світі, сьогодні це допомога всій Європі, бо ми захищаємо всю Європу, тобто питання ширше", — додав український лідер. 

"Якщо говорити інформаційно, то я не хочу готувати Росію до тих чи інших деталей. Ми дуже непогано підготовлені до різного характеру викликів. Ми не знаємо, звідки можуть прийти удари і чи прийдуть вони, але ми три роки у війні, ми вже дорослі, щоб розуміти, що життя і світ - вони непередбачувані. Нам треба бути або зрозумілішими, або швидшими", — резюмував глава української держави. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Вибачення ТРАМПУ, ПОСТУПКИ РОСІЇ і ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ! ІНТЕРВ`Ю ЗЕЛЕНСЬКОГО У ЛОНДОНІ"

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що припинення військової підтримки від США стане допомогою Путіну. За його словами, військова допомога від Сполучених Штатів зараз продовжує надходити у вигляді зброї.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація