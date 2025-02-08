Зеленський розповів, чи може Трамп змусити Путіна йти до миру

Президент США Дональд Трамп має зіграти ключову роль у припиненні війни між Україною та Росією, змусивши російського лідера Володимира Путіна до переговорів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю для Reuters.

"Найголовніше сьогодні — щоб президент Трамп, а він може це зробити, змусив Путіна, який не хоче ніяких конкретних відповідей. І я зараз говорю не про відповідальність за все те, що він приніс, і принесла ця війна на територію нашої держави, а про те, що він, конкретно він, не хоче закінчувати війну. І треба конкретні кроки від нас з партнерами — це безумовно Україна, Сполучені Штати, бажано, щоб була Європа. Конкретні кроки, щоб примусити його до дипломатії. І для цього Україна розробляла багато різних документів. Я не хочу зараз стрибати з одного документа на інший, немає часу, але якщо захочете — прокоментую будь-який. Це був і є план перемоги", - сказав голова держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Україна готова співпрацювати з тими, хто підтримує нашу країну та допомагає її захищати, адже нам зрозумілі справжні наміри Путіна

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