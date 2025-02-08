Зеленський розповів, чи можна наразі припинити вогонь

Путін не зупиниться ніколи поки не досягне своєї мети.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що просте припинення вогню без надання гарантій безпеки лише посилить загрозу від Росії.

Про це він повідомив під час інтерв'ю для Reuters.

За його словами, така пауза дозволить Росії економічно зміцнитися, наростити військовий потенціал і знову атакувати Україну.

"Це значить дати паузу, нехай він (Путін - ред.) заробляе ці трильйони, бо кулі не будуть літати. І де гарантії безпеки для нас (України- ред.). Тобто він коли почне заробляти гроші, а потім підійми свою економіку, підійме свою армію, буде вкладати ці гроші. І потім знов піде", – пояснив президент.

Він зазначив, що наступним кроком вже буде Дніпропетровська область.

Президент підкреслив, що Україні потрібні дієві гарантії безпеки для сталого миру. На його думку, лише потужні міжнародні механізми можуть зупинити нову агресію Росії.

"Це не просто узагальнення, це сила яка може зупинити нову агресію Путіна. Дієві гарантії безпеки для сталого миру", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти захопили цілий комплекс ресурсів у тимчасово окупованій частині Запорізькій області.

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