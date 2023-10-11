Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін

Президент наголосив, що не може "втекти" під час війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не піде на другий термін після закінчення війни. Втім, якщо вибори відбудуться під час війни, то балотуватиметься.

Про це він розповів в інтерв'ю румунському телеканалу Digi24.

"Якби війна тривала - так, якби війна закінчилася - ні. Я не можу втекти під час війни", висловився український лідер.

Щодо термінів закінчення війни, то глава держави наголосив, що Україна перебуває "на останній стадії". Саме ця частина, каже Зеленський, "найважча".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що в Україні можуть відбутися вибори тільки у разі, якщо "парламенту вдасться вирішитися всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування".

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