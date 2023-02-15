Зеленський розповів, чи планує він зустрітись з Байденом найближчим часом

Президент наголосив, що Джо Байден за можливості може відвідати Україну.

Президент Володимир Зеленський розповів, що американський лідер Джо Байден може прибути до України, коли в нього буде така можливість.

Про це він сказав на брифінгу з прем’єр-міністром Швеції у Києві 15 лютого.

Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, чи планує він зустрічатися з Байденом, зазначив, що на американського лідера чекають в Україні.

"Іноді ми зустрічаємося з президентом Байденом. Авжеж, ви знаєте, що ми запрошували президента, і коли буде у нього можливість, думаю, він ыз задоволенням відвідає Україну. Це важливий сигнал підтримки нашого суспільства", - сказав Зеленський.

Президент також подякував Байдену та США за підтримку України під час війни з російськими окупантами.

Нагадаємо, раніше польські ЗМІ повідомляли, що президент Зеленський може поїхати до Польщі, коли до цієї країни прибуде американський лідер Джо Байден. Наразі офіційного підтвердження цього немає.

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