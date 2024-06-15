Зеленський розповів, чи повірив в обіцянку Сі не продавати зброю Путіну

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що КНР не постачатиме зброї країні-агресору РФ, як це роблять Іран і КНДР.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Sky TG24.

"Я говорив безпосередньо з лідером Китаю по телефону. Ми живемо і боремося. Я вважаю, що лідер нації, неважливо, велика ця країна або маленька, якщо люди цю людину обрали, то вона лідер, який є обличчям свого народу. І якщо мені лідер Китаю каже - я не буду продавати і передавати зброю Росії, то я намагаюся довіряти цим словам. І якщо це не так, якщо Китай доєднається до постачань Північної Кореї, то ми з вами можемо зрозуміти, що це зовсім інша історія, що це трагедія. Росія сьогодні в компанії з Північною Кореєю і з Іраном. Іран доправляє дрони і іншу зброю, Північна Корея передає мільйони артилерійських снарядів. Я б дуже не хотів, щоб Китай доєднався до цих країн", - сказав він.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном президент України Володимир Зеленський отримав запевнення, що Китай не постачатиме зброю Росії.

Протягом останніх місяців, за даними США, Китай посилив підтримку РФ, надає їй розвіддані, оптику для військової техніки, ракетне паливо, верстати для виробництва танків й інші товари.

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