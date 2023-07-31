Зеленський розповів, чи приїде до Бразилії на запрошення президента: "Зброї він не дасть"

Зеленський не проти візиту до Бразилії.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що готовий відвідати Бразилію на офіційне запрошення лідера цієї держави Лули да Сілви.

Про це він сказав в інтерв’ю бразильському мовнику Globo.

Зеленський наголосив, що він готовий відвідати Бразилію, якщо не буде критичної ситуації на фронті і йому вдасться безпечно доїхати.

"Для мене дуже важлива Латинська Америка. Безпосередньо Бразилія й інші країни. Я б хотів. Якщо я отримаю запрошення – я буду", – сказав президент України.

Також Володимир Зеленський додав, що він був би вдячний Лулі де Сілві, якщо б той організував йому зустріч із лідерами країн Латинської Америки. Український очільник додав, що він не проститиме у Бразилії зброї, оскільки й так її не отримає.

"Для чого мені це робити? Я знаю, що він мені її не дасть", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, мовляв, світ втомився від війни Росії в Україні. Саме тому політик наполягає на мирних зусиллях вирішення "конфлікту".

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