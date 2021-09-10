Зеленський розповів, чи вдається підтримувати стосунки одночасно і з Китаєм, і зі США

Зеленський розповів, чи вдається підтримувати стосунки одночасно і з Китаєм, і зі США

Президент наголосив, що Україна незалежна країна, яка сама може обирати бізнес-партнерів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не бачить відкритого впливу на економіку України з боку Китаю, тому розглядає країну як важливого бізнес-партнера.

Про це він заявив 10 вересня під час виступу на Ялтинській міжнародній конференції (YES).

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"Я не бачу поки що відкритого впливу. Я його не чув. Я не говорю, що немає сигналів з боку США щодо відносин будь-яких країн, які знаходяться в Європі, з Китаєм. Я не говорю про те, що цього немає. Але ми достатньо незалежна все ж таки країна, яка обирає бізнес-партнерів сама собі. Якщо бізнес - і він чистий, відкритий, дає додаткові робочі місця в Україні, - це і є пріоритет", - сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський допустив можливість повномасштабної війни з Росією. Утім, якщо це дійсно станеться, на думку українського лідера, це може стати найбільшою помилкою РФ.

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