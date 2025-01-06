Зеленський розповів, чому США обрали саме Трампа

Президент розповів свою думку, чому американці обрали саме Трампа.
Новообраний президент США Дональд Трамп здобув перемогу на виборах 2024 року завдяки своїй моральній перевазі над іншими кандидатами.
Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Лексу Фрідману.
"Він показав себе як інтелектуально, так і фізично. Якщо ти хочеш мати сильну країну, потрібно бути сильним. Він довів, що може, він сильний. Немає жодних сумнівів, в нього мозок працює," - розповів Зеленський.
Нагадаємо, американський інтерв'юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години.
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