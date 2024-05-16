Зеленський розповів, чому відклав всі закордонні візити

Зараз вся увага зараз зосереджена на українських поточних оборонних операціях.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру та поінформував його щодо ситуації на фронті та спроб Росії розширити війну.

Про це йдеться у соціальних мережах.

"Вся увага зараз зосереджена на наших поточних оборонних операціях і контактах із військовими, що зумовило необхідність відкласти всі закордонні візити", - наголосив глава держави.

Він додав, що сторони докладно обговорили Саміт миру, який може стати першим кроком до відновлення справедливого миру.

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"Я вдячний прем'єр-міністрові Монтенегру за підтвердження участі Португалії та запевнення, що його країна використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки Саміту миру", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РФ влаштувала серію ударів по Харківщині, ЗСУ відбили 11 атак в області.

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