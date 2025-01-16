Зеленський розповів цікаві деталі розмови з Фіцо

Керівництво Словаччини "грається у дуже небезпечні політичні речі", не розуміючи до кінця - що таке війна. Такі ігри міняють суспільну думку всередині країни.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ

Він згадав заяви словацьких політиків про "нада с рускімі дружить", "не треба Україні допомагати зброєю", "ланцюжки допомоги зброєю треба зупинити" тощо.

Глава держави згадав розмову з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо, яка відбулася "серед усіх лідерів Європейського Союзу".

"Він (Фіцо - Ред.) каже мені: "Тут ще треба зрозуміти, де зло, а де ні". Я відповів, що не можна пробачати вбивцю. Вважаю, що це повинна бути спільна позиція. Я йому кажу: "У Вас стріляли. Чому Ви не пробачили? Чому заарештували цю людину, яка Вас поранила? Незважаючи на Вашу позицію, ми всі засудили такі кроки, бо стріляли в живу людину. Це злочин - стріляти, вбивати, грабувати, різати. Путін - він такий самий. Він стріляє в живих людей чужими руками", - згадав президент.

Нагадаємо, після того, як Україна 1 січня 2025-го зупинила транзит газу РФ через свою територію Роберт Фіцо пригрозив Україні. З його слів, від цього нібито страждатиме Європейський союз, але не РФ.

Згодом словацький прем'єр звернувся з відкритим листом до президента Володимира Зеленського та запросив його на зустріч біля державних кордонів між Словаччиною та Україною.

Читайте також: