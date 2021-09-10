Зеленський розповів, де хоче жити після президентського терміну

Зеленський зауважив, що прагне змінювати життя навколо.

Глава держави Володимир Зеленський каже, що не шкодує про своє рішення йти в президенти. Зеленський заявляє, що після каденції хоче жити в Україні і прагне, аби й після президентства його поважали люди.

Про це завив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ялтинській міжнародній конференції (YES).

Зеленський, зокрема, уточнив, що прокидаючись щоранку він хоче жити і змінювати життя навколо, адже є громадянином України.

"Тому що закінчиться президентський термін, але ж я хочу жити саме в Україні", – запевнив Зеленський.

Президент України додав, що не жалкує про президентство, оскільки, на його думку, це можливість і виклик.

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"Не жалкую, тому що це, напевно, можливість. Іноді бувають моменти, коли я думаю: навіщо все це, якщо ти в принципі іноді втрачаєш людяність, іноді втрачаєш відчуття деякої реальності, для цього ти повинен виходити на вулиці, спілкуватись з людьми і розуміти, що відбувається. Ти не повинен жити в акваріумі, але, тим не менш, пам'ятаючи, що це був виклик, ти на це пішов, і найголовніше – люди повірили, отже, не можна по-іншому. Ти ж поважаєш людей і хочеш, щоб вони поважали, не зараз, коли ти президент, а найголовніше – після", – висловився він.

Нагадаємо, під час пресконференції після першого року президентства Володимир Зеленський визнав, що за перший рік президентства його найбільше розчарували люди, але він не виключає другого терміну свого президентства.

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