Зеленський розповів, де взяти гроші на гарантії безпеки для України

Зеленський завив, що Росія повинна заплатити за свою агресію проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати можуть взяти 300 млрд доларів заморожених російських активів, щоб забезпечити Україну зброєю.

Про це він заявив в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

На питання про те, де взяти гроші для безпеки, Зеленський відповів, що США можуть використати 300 млрд заморожених російських активів.

"Візьміть 300 мільярдів заморожених російських активів. Ми їх заберемо. Візьмемо гроші, які потрібні для нашого внутрішнього виробництва, і будемо купувати всю зброю в США. Нам не потрібні подарунки від США, це буде корисно для вашої галузі, для Сполучених Штатів. Ми вкладаємо туди гроші — російські гроші, не українські, не європейські. Російські гроші, російські активи. Вони мусять за це заплатити", - заявив він.

Крім того, Зеленський заявив, що країни Заходу повинні зберегти санкції проти російської економіки, щоб вона продовжувала страждати та платити ціну за агресію проти України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп у відносинах з РФ опиниться у тій самій ситуації, що і Володимир Зеленський 2019 року.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України літаком.

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