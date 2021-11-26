Зеленський розповів деталі про аудіозапис, де звучить про державний переворот в Україні

Спецслужби мають одразу кілька підтверджень щодо правдивості цієї інформації, сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону заявив про підготовку державного перевороту. З його слів, є агентурна інформація про те, що в Україні та Росії обговорюється участь у цьому перевороті олігарха Ріната Ахметова.

"У нас є деякий аудіозапис, де звучить про державний переворот. Я не буду говорити, від кого цей запис. Ми розуміємо, що розмовляють люди з України з людьми з Росії. Є аудіозапис, аудіозвук. Це може бути месенджер, будь що", - сказав президент.

Разом з тим Зеленський не відповів на запитання, чи звучить там голос Ахметова.

"Ні-ні. Я вам кажу, говорять про деякі прізвища і про нього. Тому я кажу, що це небезпечна ситуація і його втягують у цю історію. Якби це було в іншій державі, знаєте в якій, до нього відразу б приїхали і ви розумієте, щоб відбувалося. Але ми - розумні люди. Я хочу стабільності. Він повинен подивитися чи почитати. Є ще агентурна інформація щодо бажання внутрішньої дестабілізації. Цього не хочуть прості люди, а хочуть люди, які залишилися без влади”, - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні заявив, що ймовірність повномасштабної війни з Російською Федерацією зберігається щодня. Але українська сторона готова до будь-якої ескалації.

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