Зеленський розповів Гарріс, що є запорукою повернення українців у рідні міста та села

Зеленський у Білому домі зустрівся з віцепрезиденткою Камалою Гарріс і підтвердив вдячність за підтримку з боку США.

Під час робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Про це інформує сайт українського лідера.

Глава держави подякував за потужну підтримку України з боку Сполучених Штатів, зокрема за посилення протиповітряної оборони й допомогу з енергетичним обладнанням напередодні складного зимового періоду, що посилило стійкість нашої країни та її енергосистеми.

Володимир Зеленський поінформував Камалу Гарріс про українське бачення справедливого миру на основі формули миру та про процес її імплементації.

Глава держави розповів віцепрезидентці США про забезпечення функціонування «зернового коридору», що надзвичайно сприяє підтриманню глобальної продовольчої безпеки.

Володимир Зеленський також поінформував Камалу Гарріс про зростання української економіки. Він наголосив, що додатковий захист цивільної та критичної інфраструктури є запорукою повернення українців у свої рідні міста й досягнення країною економічної незалежності.

Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден заявив, що Росія провалилася в спробах стерти Україну з лиця землі.

Також пізніше президент України Зеленський сказав, що Україна не готова віддати території і людей — це божевілля, зрада Бога і громадян, які живуть в окупації. Україна боротиметься далі.

Зауважимо, що раніше Байден заявив, що "після війни Україна буде гордою і сильною, якщо ми не відвернемося від неї".

Додамо, що 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

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