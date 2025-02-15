Зеленський розповів, хто буде присутній на майбутніх переговорах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до переговорів щодо завершення війни, проте важливо забезпечити справедливий і тривалий мир.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

“Очевидно, що потрібні переговори, і вони відбудуться в певній перспективі. Ми зробимо все, щоб закінчити війну та принести мир в Україну. Але цей мир має бути справедливим і сталим, інакше через рік чи два війна може повернутися”, – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна посилила контакти з командою Дональда Трампа. За останні місяці відбулися важливі зустрічі, зокрема за участі міністра закордонних справ України на засіданнях G7.

“Ми почали працювати з командою Трампа набагато активніше. Були зустрічі, засідання, переговори на рівні міністрів закордонних справ, і це важливо”, – додав Зеленський.

Водночас президент не підтвердив жодної конкретної інформації про склад майбутніх переговорних делегацій.

“Поки ніхто не знає, хто саме буде присутній. В медіа з’являються різні чутки, але це несерйозний підхід”, – підсумував він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не дозволив українським міністрам підписати угоду з США щодо корисних копалин, оскільки документ не враховує інтереси України.

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