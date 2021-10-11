Зеленський розповів, хто просить його не йти знову у президенти

Зеленський розповів, хто просить його не йти знову у президенти

Президент ще не вирішив, чи балотуватиметься на другий термін.

Володимир Зеленський розповів, що дочка вмовляє його не йти на другий президентський термін. Сам політик зазначає, що все залежатиме тільки від рівня того, що встигне зробити його команда.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Також читайте Володимир Зеленський відповів, чому не дотримався слова та все ж переїхав до державної дачі

"Донька порушує цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін... Як би я не любив свою дочку, все залежатиме тільки від рівня того, що встигне зробити команда", - зазначив він

Також президент розповів, що його донька наступного року вступатиме до вищого навчального закладу в Україні, хоча їй комфортніше було б навчатися за кордоном.

"Тільки тут, бо я президент України, а не іншої держави. Це моє бажання, і в нас є з нею така домовленість", – зазначив він.

Дівчина хоче вступати на факультет міжнародних відносин і займатися міжнародною економікою.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще не вирішив щодо другого президентського терміну. Він пояснив свої слова щодо тривалості президенства, поки не виконає всі обіцянки.

Чому родина Зеленського проти того, аби він пішов на другий термін президентства

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання