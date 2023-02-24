Зеленський розповів, хто його розчарував за рік війни

Він наголосив: замість того, аби охороняти державу, люди втекли.

Президент Володимир Зеленський каже, що за рік війни його розчарували ті, хто мали б керувати країною, а натомість виїхали з України та Києва.

Про це глава держави сказав на пресконференції 24 лютого.

"Мене розчарували всі ті, хто покинув країну 24 лютого, хто виїжджав з міст, сіл - люди, які повинні керувати державою, охороняти її, битися за неї. Всі ці люди мене розчарували", - поділився він.

Також Зеленський зізнався, що щодня робить помилки. Але головне, каже глава держави, - не робити фатальні помилки, які б призвели до втрати держави.

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