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Зеленський розповів, хто його розчарував за рік війни

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Зеленський розповів, хто його розчарував за рік війни

Фото: Associated Press

Він наголосив: замість того, аби охороняти державу, люди втекли.

Президент Володимир Зеленський каже, що за рік війни його розчарували ті, хто мали б керувати країною, а натомість виїхали з України та Києва.

Про це глава держави сказав на пресконференції 24 лютого.

"Мене розчарували всі ті, хто покинув країну 24 лютого, хто виїжджав з міст, сіл - люди, які повинні керувати державою, охороняти її, битися за неї. Всі ці люди мене розчарували", - поділився він.

Також Зеленський зізнався, що щодня робить помилки. Але головне, каже глава держави, - не робити фатальні помилки, які б призвели до втрати держави.

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Дата публікації
Перегляди
4137
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