Зеленський розповів, коли відбудеться його зустріч із Трампом

За словами Зеленського, команди обох країн працюють над організацією зустрічі, але конкретної дати поки немає

Перед зустріччю з новим президентом США Дональдом Трампом необхідно провести низку додаткових зустрічей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на полях українського павільйону в Давосі, передають NV та "Укрінформ".

За його словами, українська та американська сторони працюватимуть над зустрічами такого формату.

"Команди працюватимуть над зустрічами, буде кілька зустрічей команд… а потім уже зможуть працювати над майбутньою зустріччю з президентом [Трампом]", – сказав Зеленський.

На питання, чи відбудеться скорочення допомоги від США, президент України відповів, що "поки що все йде, як йде".

Зеленський уточнив, що конкретної дати зустрічі президентів України та США наразі немає, але команди обох країн працюють над організацією зустрічі.

Раніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що переговори представників України з командою нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа можуть відбутися на початку лютого.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 січня, Дональд Трамп жорстко закликав Путіна зупинити війну проти України і пригрозив санкціями.

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