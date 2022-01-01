Зеленський розповів, кому підвищать зарплати, а кого забезпечать житлом

2022 року власне житло матимуть "всі ветерани війни на Донбасі, а одразу за ними - всі наші військові".
У новорічному відеозверненні президент України Володимир Зеленський нагадав про збільшення вдвічі зарплат медичним працівникам вже від 1 січня 2022-го. Висловив сподівання, що за рік настільки підвищать оплату праці й учителям.
"І нарешті у нас нормальна зарплата", - змогли сказати наші лікарі. У новому році вона зросте вдвічі. Це ще не та сума, якою можна пишатися. Але вже не та, за яку дуже соромно. Дуже. Ми не можемо, на жаль, сказати цього року те ж саме про наших вчителів. І це мій біль. Я дуже хочу, аби ми могли все це сказати наступного року. І це моя ціль", - сказав Зеленський.
Він пообіцяв, що вже 2022 року власне житло матимуть "всі ветерани війни на Донбасі, а одразу за ними - всі наші військові".
"Ми будуємо справедливість спільно з повагою. Ми не забули своїх ветеранів. І в наступному році вони забудуть слова "квартирна черга". І фото з побратимами, разом з якими боронили власну землю, повісити у власному житлі зможуть всі ветерани війни на Донбасі. А одразу за ними - всі наші військові. І я вірю, це буде фото з мирного Донецька, Луганська, Криму", - зазначив глава держави.
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