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Зеленський розповів Макрону про ситуацію на фронті та ядерний тероризм Росії на ЗАЕС

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Зеленський розповів Макрону про ситуацію на фронті та ядерний тероризм Росії на ЗАЕС

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський 16 серпня провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном.

Зокрема, президенти обговорили ситуацію навколо захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС.

Про це Зеленський повідомив у Мережі.

"Продовжив діалог з президентом Франції Еммануелем Макроном. Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Подякував Франції за вагому оборонну підтримку", – йдеться у заяві глави держави.

Український лідер додав, що обговорив із французьким також посилення макрофінансової допомоги Україні та виклики у сфері продовольчої безпеки. 

"Маємо збільшувати санкційний тиск на РФ", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше французькі ЗМІ анонсували, що Макрон і Зеленський зідзвоняться для обговорення війни в Україні.

Якщо світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити ЗАЕС, це означає, що світ програє

Якщо світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити ЗАЕС, це означає, що світ програє

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
355
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