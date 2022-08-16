Зеленський розповів Макрону про ситуацію на фронті та ядерний тероризм Росії на ЗАЕС

Зокрема, президенти обговорили ситуацію навколо захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС.

Про це Зеленський повідомив у Мережі.

"Продовжив діалог з президентом Франції Еммануелем Макроном. Поінформував про ситуацію на фронті, ядерний тероризм РФ на ЗАЕС. Подякував Франції за вагому оборонну підтримку", – йдеться у заяві глави держави.

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Український лідер додав, що обговорив із французьким також посилення макрофінансової допомоги Україні та виклики у сфері продовольчої безпеки.

"Маємо збільшувати санкційний тиск на РФ", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше французькі ЗМІ анонсували, що Макрон і Зеленський зідзвоняться для обговорення війни в Україні.

Якщо світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити ЗАЕС, це означає, що світ програє

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