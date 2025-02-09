Зеленський розповів, навіщо росіяни піднімають тему проведення виборів в Україні під час війни

Вибори під час війни є маніпуляцією, спрямованою на повернення України до старих схем підпорядкування Росії.

Про це розповів президент України Володимира Зеленського в інтерв'ю для британського мовника ITV News.

"Тематику виборів підіймають руські. І їм зрозуміло, їм потрібна їх людина. Ну просто якась їх людина і це для них формат в якому Україна була 30 років. Для них зрозуміло, коли вони можуть керувати інституційно Україною, не давати її розвиватись, не йти в Європейський союз, наприклад. І мати такі міцні економічні відносини з Росією, щоб Україна була, як казали колись - "сиряевий придаток Росії". Тобто брати звідси надри усі і користуватись. Не давати розвиватись України сільське господарство, хороші якісні продукти. Тому їм потрібен ляльковий президент", - сказав Зеленський.

За його словами, вибори під час війни можуть призвести до серйозних наслідків для боєздатності армії. Якщо воєнний стан буде призупинений, Україна може втратити свої військові сили, і це дасть Росії можливість для наступальних дій.

"Що таке вибори? Сьогодні я їх не боюсь абсолютно. Просто що буде? Ми повинні закінчити воєнний стан або призупинити воєнний стан. Якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію. І, в принципі, росіяни будуть щасливі. Питання боєздатності, духу тощо ти втрачаєш… Люди повернуться додому і будуть мати всі права повернутися додому. І морально навіть ті, хто не будуть повертатись - все одно, це пауза. І Росія це обов'язково буде використовувати. для наступальних дій", - додав він.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що під час Другої світової війни вибори не проводили там, де тривали активні бойові дії. Водночас спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати хочуть проведення виборів в Україні, можливо, до кінця року.

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