Зеленський розповів подробиці розмови з Орбаном в Аргентині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може назвати "особливою чи спланованою" зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Аргентині під час церемонії інавгурації новообраного президента Хав’єра Мілея.

Про це президент сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час спільної пресконференції з учасниками саміту країн Північної Європи 13 грудня.

"У нас був діалог, це правда. Я думаю, що нам потрібно організувати конструктивну зустріч між нашими державами, бо ми маємо спільний кордон, ми сусіди і нам потрібно розмовляти. Одна із дуже важливих тем, як я підіймав в цій розмові стосувалася саме того, що нам потрібно розмовляти, потрібно вирішувати проблеми, але я дійсно не бачу глобальної проблеми у цьому питанні. Нам потрібно зустрітися і я показував йому своє позитивне ставлення до такої ідеї", - розповів президент.

Володимир Зеленський також обговорив із Орбаном блокування Угорщиною вступ України до Євросоюзу.

"Друге, я думаю, що я був правим і прямо дав йому інформацію – він немає жодної причини блокувати українське членство в ЄС. Я попросив його назвати мені хоча б одну причину, не три, не пʼять, не десять – одну. Я чекаю відповіді", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, Зеленський поспілкувався з Орбаном під час церемонії інавгурації президента Аргентини.

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