Зеленський розповів подробиці візиту президента Південної Кореї до України

Президент Південної Кореї прибув до України 15 липня з неоголошеним візитом.
До України 15 липня прибув президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кон Хі. Президент Володимир Зеленський розповів, що сторони обговорювали все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
"Повернення депортованих дорослих і дітей, реалізація формули миру та підготовка Глобального саміту миру, продовольча й енергетична безпека та економічна співпраця... Впевнений, що разом ми дамо більше сили нашим народам і глобальним позиціям України та Республіки Корея", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Олексій Данілов пояснив обурення Зеленського під час саміту НАТО.
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