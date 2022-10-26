Зеленський розповів подробиці зустрічі з президентом Гвінеї-Бісау

Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії політичний лідер із “чорного континенту”, який представляє одразу 15 африканських країн, відвідав Київ.

Президент України Володимир Зеленський поділився подробицями візиту до Києва лідера африканської країни Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало.

Про це він розповів у середу, 26 жовтня, під час свого традиційного вечірнього звернення.

Зеленський нагадав, що президент Гвінеї-Бісау також головує в Економічному співтоваристві країн західної Африки, тобто фактично є представником одразу 15 африканських країн, які до нього входять. І це перший африканський лідер, який відвідав нашу державу після 24 лютого.

“Загалом ми послідовно розширюємо наші контакти з Африкою, наповнюємо їх новим змістом. Багато переговорів і домовленостей відбуваються вперше в нашій історії”, - наголосив президент.

Зеленський наголосив на важливості контактів з політичними лідерами країн Африки з огляду на те, що на цьому континенті вплив Кремля традиційно суттєвий. За його словами, необхідно, щоб там “почули українську позицію та знали повну правду про те, що реально відбувається”.

“Ми це забезпечуємо”, - запевнив український лідер.

Зеленський наголосив, що триває щоденна робота над тим, щоб захистити нашу зернову експортну ініціативу.

“Очевидно, що Росія знову має намір загострити глобальну продовольчу кризу, знову повернути загрозу масштабного голоду. І це, зокрема, відповідальність усіх наших партнерів – все ж таки гарантувати продовольчу безпеку й покінчити з цією брудною російською грою з голодом”, - підкреслив президент.

Володимир Зеленський повідомив, що через свідоме російське гальмування продовольчого експорту уже 175 суден очікують можливості виконати контрактні зобов'язання.

“Це не просто якась там торговельна проблема. Це погіршення доступу до їжі для мільйонів людей і загроза ще більшого зростання цін на базові продукти на різних континентах – і в Африці, і в Азії, і у Європі. Якщо все ж таки Росії вдасться негативний сценарій, це завершиться новою масштабною міграційною кризою”, - попередив український президент.

Зеленський наголосив, що Росія як держава-терорист “заслуговує щоденного посилення міжнародного тиску на неї”.

Нагадаємо, президент африканської країни Гвінея-Бісау Умару Сісоку Ембало під час візиту до Києва заявив, що диктатор Путін просив його передати меседж Зеленському.

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