Зеленський озвучив деталі контрактів із ЗСУ для військових 18-24 років

Українці віком 18-25 років, які підпишуть річний контракт з армією, отримають 1 млн грн бонусу, безкоштовне навчання у ВНЗ, пільгові умови на іпотеку (0% річних, з покриттям відсотків державою) та інші привілеї.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, ініціатива виходить від військових командирів та Міністерства оборони. Він розповів, що це спільна робота, і пропозиція корисна для тих, хто хоче підписати контракт на один рік, з можливістю продовження.

"Перед усім ініціатива йде від військових командирів та Міністерства оборони, ми спілкувались і обговорювали деталі з командирами, окремо з Павлом Полісою та генералом Мойсюком, і це питання також обговорювалось на ставці. Це велика спільна робота, і мені здається, що ця пропозиція буде корисною для людей, які хочуть піти на один рік. Вони можуть продовжити, якщо захочуть, але це контракт на рік", - сказав він.

Він повідомив, що найближчими днями оголосять деталі контракту.

"Найближчими днями — завтра чи післязавтра — всі деталі будуть офіційно оголошені. Деякі з них: людина зможе за рік заробити додатково 1 млн грн, а також матиме можливість без іспитів обрати вищий навчальний заклад після цього року та навчатися безкоштовно, бо держава покриває всі витрати. Крім того, існують спеціальні умови щодо іпотеки — 0% річних, усі відсотки покриватиме держава. Звісно, є ще багато деталей, важливих умов, таких як напрямки служби та бригади, оскільки це експериментальний контракт. Всі подробиці будуть уточнені в найближчий час, тому давайте дочекаємось офіційних оголошень", - розповів він.

Нагадаємо, на думку Максима Жоріна, в Україні слід на державному рівні запровадити базову загальновійськову підготовку, яка буде обов’язковою для всіх громадян. Він зауважив, що щоразу після таких курсів знаходяться ті, хто потім добровільно йде служити до війська.

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