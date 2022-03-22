Зеленський розповів про "капкан" Путіна для ймовірного початку Третьої світової війни

Росія спеціально ставить такі вимоги на переговорах, від яких Україна точно відмовиться.

У планах президента Росії Володимира Путіна – не лише захопити Україну, а й країни Балтії, а також встановити контроль над іншими країнами в Європі, як це свого часу робив Радянський Союз. І на переговорах російська сторона спеціально висуває такі вимоги, щоб Україна точно від них відмовилася і щоб у Кремля було виправдання, що, мовляв, Київ не захотів. Це все може призвести до початку Третьої світової війни.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю суспільним мовникам, яке 21 березня показали в ефірі українських телеканалів.

"Це значить, що все ж таки він (Путін - ред.) і не збирався закінчувати цю війну, що в його планах Україна - це як проміжок до того результату, про який він говорив, щоб піти далі на Європу. Перш за все балтійські країни - ті країни, які входили до Радянського Союзу, а також інші країни, в яких була радянська армія, де Радянський Союз мав вплив. Я це говорив і нашим партнерам, і пану Шольцу (канцлеру Німеччини - ред.) говорив, що ви можете отримати на кордонах російських військових, якщо вони підуть. Але ми точно розуміємо, що це точно Третя світова війна тоді", - сказав Зеленський.

Провал переговорів щодо завершення війни Росії проти України означатиме, що в Москви й не було бажання завершувати бойові дії, а в глобальних планах – загарбання Європи.

"Я сказав, що якщо проваляться наші з ним перемовини, то це буде точно говорити, що він не випадково ставить такі умови, від яких Україна повинна відмовитися. Це такий капкан - поставити такі умови, щоб ми не змогли погодитися для того, щоб потім сказати: "Так, я ж пішов, вони ж просто не захотіли миру"", - зазначив Зеленський.

"Боріться. Воюйте і допомагайте. Гоніть цих рабів!" - звернення Володимира Зеленського

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.