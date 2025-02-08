Зеленський розповів про контакти з командою Трампа

Контакти між командою Зеленського та командою Дональда Трампа відбуваються щодня.

Про це в інтервʼю Reuters повідомив президент України Володимир Зеленський.

"З Келлогом, Волтцом моя команда працює щодня. І вчора, і сьогодні були контакти. Проговорюють якісь загальні речі, а конкретика буде трішки пізніше", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що для партнерів, як і раніше, важливо спочатку обговорити свої питання, а потім уже вести розмову з противником.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про готовність зустрітися Зеленським. За словами Трампа, переговори ймовірно відбудуться у Вашингтоні.

"Я, напевно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня", — уточнив американський лідер.

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