Зеленський розповів про меморандуми та угоди для забезпечення безпеки України

Президент України Володимир Зеленський розповів про важливість укладення угод для забезпечення економічної стабільності в країні. Він зазначив, що саме меморандум є основою для майбутніх угод, які мають детально описувати питання фондів, гарантій безпеки та фінансових ресурсів для відновлення України.

Про це він заявив під час пресконференції “Україна. Рік 2025”.

Зеленський наголосив, що такі фонди, які ефективно працюють на Близькому Сході, мають бути впроваджені й в Україні. Він підкреслив, що ці фонди працюють швидше й з меншою бюрократією, що дозволяє досягти бажаних результатів у коротший термін.

“Якщо ми будемо йти правильними кроками і працювати з повагою одне до одного, то ми обов’язково досягнемо мети. Сполучені Штати Америки вже активно працюють з нами, і ми повинні враховувати їхні інтереси як частину гарантій безпеки для України”, – зазначив президент.

Зеленський також підкреслив важливість обговорення економічних угод у рамках гарантій безпеки з партнерами та міжнародними компаніями, особливо в контексті того, що бізнес-інтереси можуть стати важливою складовою на шляху до стабільності.

“Ми повинні мати на столі всі можливі варіанти для обговорення. Якщо економічні угоди стануть частиною гарантій безпеки, це має бути зафіксовано на рівні міжнародних домовленостей”, – додав він.

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому Україна не погодилася на перший варіант угоди щодо рідкоземельних металів. За його словами, пропозиція не містила жодних гарантій безпеки для України.

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