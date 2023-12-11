Зеленський розповів про перемовини в Аргентині та анонсував виступ у Конгресі США

Президент Володимир Зеленський розповів про зустрічі та перемовини в Аргентині.

Про це йшлося під час щоденного звернення глави української держави до нації.

"Та навіть ширше – сьогодні Україну тут почули й інші держави Латинської Америки. Представив Україну на інавгурації нового Президента Аргентини. Провів і перші перемовини з Хавʼєром", - йдеться у зверненні президента.

"Сьогодні тут на площах, на вулицях багато скандували слово «свобода» – libertad, і це те, що нас відчутно поєднує – Україну та Аргентину, наші народи, які понад усе цінують свободу, свою ідентичність і прагнуть жити – жити гідно. Хав’єр хоче сили для своєї країни, і я відчув: прагне чесності міжнародних відносин. Я подякував йому за підтримку України, запросив разом із нами працювати заради відновлення миру", - зауважив Зеленський.

"Обговорили двосторонню співпрацю між нашими країнами, яка може додати економічної міцності та робочих місць для наших народів. Хороша, світла зустріч. Я щиро бажаю Аргентині правильних рішень і стійкого зростання: хай бідності стане менше, сили – більше. І хай свобода тільки зростає.Тут же, в Буенос-Айресі, провів перемовини ще з трьома лідерами країн регіону: Парагвай, Уругвай, Еквадор. Обговорили нашу міжнародну роботу з ними, нашу співпрацю", - зазначив глава української держави.

"На полях інавгурації говорив із прем’єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто – і зрозуміло, що про наші, європейські справи. Сьогодні ж говорив із Президентом Франції Макроном та Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн – дві телефонні розмови. Про спільну роботу на рівні Євросоюзу та про спільний захист Європи. Вдячний за підтримку", - додав Зеленський.

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Президент зустрівся з громадою в Аргентині – з тими українцями, чиє коріння тут сягає глибини в десятки й десятки років. "Вдячний за збереження нашої, української культури, нашої ідентичності, нашої мови. Я вдячний за те, що зв’язок з Україною зберігається попри географію, попри будь-які негаразди", - уточнив глава українського народу.

"Завтра й післязавтра разом із командою буду у Вашингтоні – заплановані зустрічі, перемовини. Президент Байден, Конгрес. Вагомі речі. Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні, нашому народу більше – дати більше можливостей, дати більше захисту, більше сили. Я дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто б’ється й працює заради інтересів нашої держави, нашого суспільства, нашої свободи та нашої перемоги!", - анонсував візит до США Зеленський.

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