Зеленський розповів про післявоєнне відновлення та розвиток України

"Основна тема в них - фактично про гроші", - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський провів важливу нараду щодо післявоєнного відновлення та розвитку України.

Про це він заявив у традиційному зверненні до українського народу.



"Вже зараз потрібно детально все опрацювати, щоб – коли війна завершиться – ми були повністю готові.

Ми розробляємо комплексний план, який передбачає відбудову зруйнованого, модернізацію державних структур та максимальне прискорення розвитку України. Йдеться не тільки про обсяг фізичної роботи – побудувати житло, відновити підприємства, завести новий бізнес, який працюватиме на відбудову інфраструктури та на оновлення економічних відносин в нашій державі. Але і про переосмислення того, як буде розвиватись наша країна надалі. Які галузі можуть стати основою зростання після війни. Які рішення і ресурси потрібні, щоб збільшити рівень перероблювання в Україні і не торгувати сировиною, як це було раніше. Які міста стануть локомотивами економічного і технологічного зростання, підтягуючи за собою навколишні райони", - зауважив він.

"Станом на цей час – якщо уважно послухати всі дискусії, які ведуться в нашій країні на різному рівні про післявоєнне відновлення – основна тема в них фактично про гроші. Який пакет фінансів потрібен, щоб відновитись після війни? Але я завжди наголошую, що гроші – це не фундамент для розвитку країни. Ідеї, люди – ось фундамент. А вже коли є ідеї, є наш народ, то починаєш бачити, для чого і в якому обсязі потрібні гроші", - зазначив український лідер.

"Треба мати чітке розуміння того, якою ми бачимо ту чи іншу галузь нашої економіки, який напрямок розвитку очікуємо від того чи іншого міста, яку користь може принести державі загалом та чи інша інституція. Звичайно, що для малого і середнього бізнесу маємо забезпечити максимально комфортне і вільне середовище. З точки зору податків та адміністративних відносин. Звичайно, що цифровізація – це топпріоритет. Також топпріоритет для нас – це безпека. Оборонний потенціал має бути на новому рівні. Звичайно, що треба довести до результату судову, антикорупційну та інші важливі реформи", - підкреслив Зеленський.

"Але все це має працювати на конкретне бачення того, якою буде Україна. Якою вона буде через рік після війни, через 5 років після війни, через 10, через 20 років. Що саме буде важливим для наших людей. Що саме буде важливим для глобального бізнесу. Яка кількість робочих місць і в яких галузях буде доступною для українців.

Невідʼємним елементом такого стратегічного бачення є вступ України в Європейський Союз", - резюмував український президент.

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