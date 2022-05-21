Зеленський розповів про подвійне значення 21 травня для України: деталі

В Україні 21 травня відзначають День науки та День Європи, тож з цієї нагоди президент Володимир Зеленський подякував науковцям за розвиток держави, а також дипломатам за зусилля для євроінтеграції країни.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 21 травня.

"Сьогоднішній день в нашій державі має подвійне значення. Це День науки. І – День Європи. Я вітаю наших науковців, які попри всі труднощі тим не менше працюють заради того, щоб Україна зберегла і розвинула свій науковий потенціал", – сказав президент.

Також читайте Володимир Зеленський розповів, чим пишається за три роки на посаді президента України

Він зауважив, що звичайно, у час повномасштабної війни всі сили суспільства і держави можуть бути скерованітільки на захист. І це – значні обмеження і для науки, і для культурної сфери, і для інших фундаментальних частин суспільного життя.

"Але – такий час. Робимо все, щоб якнайшвидше повернутися до правил мирного часу", – додав Зеленський.

Він також подякував усім, хто докладає зусиль, щоб Україна нарешті стала частиною обʼєднаної Європи.

"Всім нашим дипломатам, всім нашим державним службовцям, які зараз мають за лічені тижні виконати завдання, яке інші держави долали роками, коли йшли до Євросоюзу. І хочу підкреслити: наш євроінтеграційний шлях – це не просто про політику. Це про якість життя. І про те, що українці відчувають життєві цінності так само, як і абсолютна більшість європейців", – наголосив український лідер.

День науки і день Європи - звернення Зеленського наприкінці 87-го дня війни

Нагадаємо, 21 травня Зеленський заявив, що держава не погодиться на жодні альтернативи вступу до Євросоюзу. Україні не потрібний такий "компроміс Європи з РФ".

Читайте також: