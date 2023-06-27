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Зеленський розповів про поїздку на фронт та подякував військовим (фото)

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Зеленський розповів про поїздку на фронт та подякував військовим (фото)

Зеленський побував на фронті / Фото: president.gov.ua

Глава держави прокоментував свою поїздку на фронт.

Про це йдеться у соціальних мережах українського президента Володимира Зеленського. 

"Підрозділи «Хортиці», які відзначилися в битві за Бахмут, героїчно відзначилися, – молодці, воїни! Наші морпіхи – дуже потужні, дуже акуратні. Дякую, що стараєтеся берегти життя наших воїнів. «Таврія», південь, фронт. Насичений день, багато емоцій…", - зауважив Зеленський. 

"Мав честь нагородити наших воїнів, подякувати особисто, потиснути руку. Дякую за всі ваші слова підтримки, хлопці! Дякую за обійми – дуже теплі – усім сьогодні. І дякую за ваші шеврони: це надзвичайно почесно для мене, і про кожен шеврон розповім окремо. Усі наші воїни, від солдата й матроса до генерала, молодці!", - додав глава держави.

Нагадаємо, що раніше Зеленський нагородив бійців, які звільняли Запорізьку область

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Перегляди
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