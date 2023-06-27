Зеленський розповів про поїздку на фронт та подякував військовим (фото)

Про це йдеться у соціальних мережах українського президента Володимира Зеленського.

"Підрозділи «Хортиці», які відзначилися в битві за Бахмут, героїчно відзначилися, – молодці, воїни! Наші морпіхи – дуже потужні, дуже акуратні. Дякую, що стараєтеся берегти життя наших воїнів. «Таврія», південь, фронт. Насичений день, багато емоцій…", - зауважив Зеленський.

"Мав честь нагородити наших воїнів, подякувати особисто, потиснути руку. Дякую за всі ваші слова підтримки, хлопці! Дякую за обійми – дуже теплі – усім сьогодні. І дякую за ваші шеврони: це надзвичайно почесно для мене, і про кожен шеврон розповім окремо. Усі наші воїни, від солдата й матроса до генерала, молодці!", - додав глава держави.

Поїздка Зеленського на фронт (10 фото)

Нагадаємо, що раніше Зеленський нагородив бійців, які звільняли Запорізьку область.