Зеленський розповів про пріоритети України на переговорах з Росією щодо завершення війни

Президент запевнив, що Київ не збирається віддавати свої території, а навпаки прагне повернути вже окуповані Крим, Донбас та території інших областей.
Під час переговорів із Росією щодо завершення війни українська сторона має важливі пріоритери, серед яких - суверенітет та відновлення територіальної цілісності.
Про це у нічному відеозверненні 17 березня сказав президент України Володимир Зеленський.
"Переговори продовжуються. Переговори заради України. Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі: зевершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни", - зазначив Зеленський.
Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував публікацію на Financial Times та уточнив, на що може погодитись Україна під час переговорів.
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