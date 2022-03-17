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Зеленський розповів про пріоритети України на переговорах з Росією щодо завершення війни

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Зеленський розповів про пріоритети України на переговорах з Росією щодо завершення війни

Associated Press

Президент запевнив, що Київ не збирається віддавати свої території, а навпаки прагне повернути вже окуповані Крим, Донбас та території інших областей.

Під час переговорів із Росією щодо завершення війни українська сторона має важливі пріоритери, серед яких - суверенітет та відновлення територіальної цілісності.

Про це у нічному відеозверненні 17 березня сказав президент України Володимир Зеленський.

"Переговори продовжуються. Переговори заради України. Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі: зевершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни", - зазначив Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 21 дня війни

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 21 дня війни

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував публікацію на Financial Times та уточнив, на що може погодитись Україна під час переговорів

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